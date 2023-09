1ª Cúpula Africana do Clima quer "propor soluções africanas", de olho na COP28

Nesta segunda-feira (4), começou a primeira reunião da Cúpula Africana do Clima, em Nairobi (Quênia). Durante três dias, líderes de nações da África e países convidados, além da sociedade civil, empresas públicas e privadas e organizações internacionais, discutem meios de transformar o continente africano em uma potência em energias renováveis.

Cerca de 20 chefes de Estado e de governo africanos e quase 20 mil membros de delegações de todo o mundo se reúnem em Nairobi até quarta-feira (6). O presidente queniano, William Ruto, abriu a cúpula histórica com objetivo de tornar a África uma potência emergente no crescimento verde e buscar assistência financeira internacional para revelar as "oportunidades inigualáveis" do continente.

Esta primeira reunião dá início aos quatro meses mais movimentados do ano para as negociações climáticas internacionais. O encontro pretende chegar a um projeto em comum para o continente, que irá culminar com uma batalha sobre o fim dos combustíveis fósseis na COP28, em Dubai, no final do ano.