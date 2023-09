Antes do G20, Índia lança manobras militares em disputada fronteira com a China

No final de agosto, novas tensões surgiram quando Pequim publicou um mapa em que reivindica terras que Nova Délhi afirma pertencerem ao território indiano. Desde então, dezenas de milhares de soldados se concentram em ambos os lados da Linha de Controle Efetivo (ALC), a fronteira de fato entre a Índia e a China, não claramente demarcada.

O "novo mapa chinês" mostra o estado indiano de Arunachal Pradesh e o planalto de Aksai Chin como seu território oficial. Pequim afirma que Arunachal Pradesh, no leste do Himalaia, faz parte do sul do Tibete e divulgou em abril um mapa renomeando 11 lugares deste estado como sendo "Zangnan", sul do Tibete em chinês. Aksai Chin é um planalto disputado no oeste do Himalaia, reivindicado pela Índia, mas controlado pela China.

Raro encontro

Em agosto, o primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, e o presidente chinês, Xi Jinping, realizaram um raro encontro presencial em Joanesburgo, durante a cúpula do Brics, grupo formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul.

Na 18ª cúpula do G20, em Nova Délhi, no entanto, Pequim será representada pelo seu primeiro-ministro chinês, Li Qiang, na ausência do chefe de Estado chinês. A informação foi dada pelo Ministério chinês de Assuntos Estrangeiros nesta segunda-feira.

O governo de Modi investiu bilhões de dólares em projetos de conectividade no seu lado da fronteira para reforçar a presença civil e estabelecer novos grupos paramilitares na região.