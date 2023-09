Após golpe, general Nguema toma posse em 'governo de transição' no Gabão

Nguema prometeu "devolver o poder aos civis" por meio de "eleições livres, transparentes e legítimas", sem especificar a data. Ele solicitou a participação de todas as "forças ativas da Nação" para desenvolver uma "nova constituição, que será adotada por referendo, por instituições com mais respeito pelos direitos humanos e a democracia".

O novo líder do Gabão também prometeu anistiar os opositores ao regime. "Instruo o futuro governo" que será nomeado "a refletir sobre mecanismos que visem a anistia os presos por crime de opinião" e "facilitar o regresso de todos os exilados", continuou.

Um juramento aplaudido calorosamente pelos presentes à cerimônia, além de ter sido saudado por tiros de canhão no pátio. Ao final, os juízes do Tribunal Constitucional presidiram a formalidade, com exceção de seu presidente, que foi destituído pelo novo Governo.

Na cerimônia ainda estavam presentes autoridades administrativas, diplomáticas, militares, além de membros do antigo Governo, agora dissolvido, como o ex-primeiro-ministro Alain-Claude Bilie-By-Nze e a ex-vice-presidente Rose Christiane Ossouka Raponda, também destituídos pelo golpe militar.

Ainda participaram do evento líderes da plataforma de oposição, Alternance 2023, à exceção do candidato Albert Ondo Ossa, lideranças que afirmaram no domingo (3) seu comprometimento com o processo de transição, para "o bem maior da nação".

O clã Bongo

Desde o golpe de quarta-feira (30), o agora presidente do país aparece todos os dias cercado por generais e coronéis que comandam o exército, as forças de ordem e a polícia. Para além de uma frente da antiga oposição, que o incita a entregar o poder, a maioria da população parece manifestar, em pequenas demonstrações diárias, sua gratidão para com um exército que "os libertou do clã Bongo".