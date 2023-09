Após seca histórica, chuvas torrenciais na Espanha deixam mortos e desaparecidos

Na região de Madri, um homem também era procurado, após ter sido arrastado durante a noite em seu veículo pelo aumento do nível das águas de um rio na localidade de Aldea del Fresno. Seu filho de 10 anos, que viajava com ele, foi resgatado após encontrar abrigo em uma árvore, disseram as autoridades. A mãe e a irmã, que também estavam no veículo, já haviam sido resgatadas anteriormente.

"Estamos inspecionando o rio para tentar localizar o veículo", disse Javier Chivite, porta-voz dos serviços de emergência da região de Madri, à televisão pública.

"A pobre [criança] passou a noite inteira empoleirada numa árvore", disse a governadora da região de Madri, Isabel Diaz Ayuso, em visita a Aldea del Fresno, uma das localidades mais afetadas.

Segundo um fotógrafo da AFP no local, várias pontes desabaram nesta cidade localizada a oeste da capital espanhola e torrentes de lama subindo do leito do rio arrastaram muitos carros. Um homem de 83 anos, "levado pela correnteza" na cidade vizinha de Villamanta, também é procurado, segundo a Guarda Civil.

Primeiro-ministro pede "cautela"

O primeiro-ministro Pedro Sanchez lançou um "apelo aos cidadãos para continuarem a agir com cautela" na manhã de segunda-feira.