Cidade francesa começa a pagar habitantes para diminuirem uso de carro

A partir desta segunda-feira (4) a cidade francesa de Lille vai recompensar as pessoas que dão carona, trabalham remotamente ou utilizam transportes públicos. Os motoristas que deixarem o carro em casa ou levarem amigos para o trabalho vão ganhar € 2 por trajeto até um limite de € 80 por mês.

Esta é a primeira vez na França que as pessoas serão pagas para deixarem o carro na garagem nos horários de pico. A metrópole de Lille vai testar o sistema, chamado de "ecobônus", durante nove meses a partir desta segunda-feira.

A ideia é compensar cidadãos que compartilham seus veículos, trabalham em casa ou utilizam transportes públicos, com o objetivo de aliviar o congestionamento nas principais estradas e vias durante a manhã e no final do dia.