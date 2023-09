Com foco na volta às aulas, aplicativo propõe solução para problemas de comunicação de pais separados

Mais divórcios, mais pais separados

No Brasil, segundo o balanço mais recente do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), divulgado no início de 2023, o número de divórcios atingiu o recorde de 386,8 mil em 2021. Foram 55,6 mil divórcios a mais em relação a 2020. Os números também são altos na América Latina em geral.

No entanto, o aplicativo ainda não tem previsões de expandir para fora da Europa, segundo o fundador Anupam Kundu. O Kiido, lançado em julho deste ano, já conta com cerca de 70 usuários.

"Estamos focados no público de pais separados da França, Espanha, Suécia, Áustria, Bélgica, Polônia, Portugal e Dinamarca", pois antes de mais nada é preciso "verificarmos a eficácia" da plataforma, que neste primeiro momento pretende auxiliar as famílias no início de ano letivo (na Europa as aulas do primeiro semestre começam em setembro)", explica Anupam Kundu.

"Eu posso dizer que minha rotina é melhor agora, existe uma vida antes e uma vida depois do aplicativo. Eu ainda tenho algumas dificuldades de coordenar quem busca as crianças nas atividades deles, mas aos poucos as coisas estão ficando mais harmônicas", completou o idealizador.

Por enquanto, Kiido já está disponível apenas em inglês e francês para os sistemas iOS e Android. O aplicativo permanecerá em modo gratuito até outubro para permitir que pais separados descubram as funcionalidades.