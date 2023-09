Em Kharkiv, crianças têm volta às aulas no metrô para escaparem de bombas russas

Instinto de sobrevivência

Ainda que a volta às aulas no metrô seja uma pequena iniciativa, o ministro ucraniano do Interior, Ihor Klymenko, veio de Kiev para acompanhar. Cercado por seus guarda-costas, ele vai de sala em sala cumprimentando as crianças, acompanhado do prefeito de Kharkiv e sua secretária de Educação.

Ao observar três aluninhas, Olga Demenko também se mostra entusiasmada. "Este retorno [do ano letivo] no metro não é o que tínhamos imaginado", ela admite. "Mas não tivemos outra escolha, quando vemos a proximidade dos soldados russos à nossa cidade. Não, não é um fracasso não podermos reabrir as escolas como gostaríamos."

A infraestrutura subterrânea mais uma vez vem em auxílio dos moradores de Kharkiv, já que foi no subsolo que milhares de pessoas se refugiaram nas primeiras horas da guerra, um instinto de sobrevivência transmitido às novas gerações.

Há poucos dias, uma psicóloga perguntou ao pequeno Georgiy Shishko que profissão ele gostaria de seguir. "Mais tarde o que eu quero fazer é ser presidente", respondeu o menino, deixando sua mãe, Tanya, surpresa com a resposta. No entanto, a realidade rapidamente alcança os sonhos das crianças. Saindo do metrô, a sirene do alerta antiaéreo soou novamente.

(Com informações da FranceInfo)