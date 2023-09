França acolhe afegãs ameaçadas por talibãs em primeiro 'corredor humanitário feminista'

Dois anos mais tarde, "as mulheres, em particular as mulheres solteiras que não tinham as competências interpessoais necessárias, foram amplamente negligenciadas", lamentou o coletivo Welcome the Afghan Women em uma coluna no Le Monde no final de abril.

Desde sua volta ao poder, o regime talibã reduziu gradualmente os direitos das mulheres afegãs, que já não podem ir à escola depois dos 12 anos, nem ter acesso a universidades, parques ou centros esportivos.

As mulheres, que devem cobrir-se completamente quando saem de casa, também já não têm o direito de trabalhar para ONGs e são excluídas da maioria dos cargos públicos.

Quando questionados se o resgate realizado nesta segunda-feira será seguido de outros mais significativos, nem o Ministério das Relações Exteriores, nem o Palácio do Eliseu quiseram comentar. E sem que o Governo tome uma posição, lamenta France Terre d'Asile, a operação não tem o valor de "compromisso da França".

(Com informações da AFP)