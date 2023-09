Jornais franceses analisam início do novo ano letivo e os desafios da educação no país

Doze milhões de estudantes e 850 mil professores voltam às salas de aula, nesta segunda-feira (4), em toda a França. Os jornais analisam os desafios da educação no país.

O Libération pergunta: a carreira de professor ainda é atrativa? Baixa remuneração, falta de reconhecimento, condições de trabalho cada vez mais difíceis... A reportagem põe em perspectiva "a mais bela das profissões".

De acordo com o texto, há cerca de 3 mil vagas de professores não preenchidas no país, número que preocupa os pais de alunos. A França tem as turmas mais numerosas da União Europeia (UE), cerca de 26 alunos por classe, contra 21 nos países vizinhos.