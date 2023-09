Putin volta a prometer cereais para países africanos, depois de reunião com Erdogan

Os dois homens não revelaram grandes progressos para Kiev. Putin declarou mais uma vez que estava pronto para "considerar a possibilidade de ressuscitar o acordo" desde que as exportações de produtos agrícolas russos não fossem mais prejudicadas.

O presidente turco, por sua vez, prepara "novas propostas" com a ONU para "obter resultados", mas não deu detalhes sobre o assunto. Mas disse que se opunha a "alternativas" ao acordo sobre a exportação de grãos ucranianos através do Mar Negro, dizendo que estava preparando "propostas" para ressuscitar o acordo.

"As propostas alternativas na agenda não podem oferecer um modelo sustentável e seguro baseado na cooperação entre as partes como a Iniciativa do Mar Negro", declarou o presidente turco após a reunião com Putin.

Desafio

O desafio consiste em negociar a possível retomada ? a tempo da colheita do outono que começa em setembro no hemisfério norte ? do acordo de cereais vitais para o abastecimento alimentar mundial, que Moscou rescindiu em meados de julho.

Firmado com o apoio de Ancara e das Nações Unidas em 2022, o pacto visava proteger as exportações de cereais por meio dos portos ucranianos do Mar Negro.