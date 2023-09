13 anos após drama, Chile paga R$ 7 milhões em indenização para mineiros soterrados

Treze anos depois, 31 dos 33 trabalhadores que passaram 68 dias presos na mina de San José, a mais de 700 metros de profundidade, receberão uma indenização do Estado chileno. Essa foi a decisão tomada pela Justiça em um longo e complexo processo que estabeleceu a responsabilidade do governo no acidente que soterrou os mineiros do Atacama.

"Ficamos felizes com o fato de ter sido estabelecido que, nesse caso, não havia apenas a responsabilidade das entidades privadas, mas também das entidades públicas, cujo objetivo é salvaguardar as medidas de segurança e que, nesse caso, não teriam sido cumpridas. E é por isso que estamos felizes com a decisão, que é uma decisão incomum na jurisprudência chilena e nos permite estabelecer a responsabilidade do Tesouro nos fatos", disse o advogado das vítimas, Jorge Ríos.

O Estado chileno deve pagar cerca de US$ 46 mil (R$ 230 mil) a cada mineiro: "O valor estabelecido pelo tribunal de segunda instância, nesse caso o Tribunal de Apelações de Santiago, é de 40 milhões de pesos chilenos", disse ele, apontando que o valor deve ser pago em três ou quatro meses.

Tantos anos após o acidente, a maioria dos mineiros envolvidos já havia perdido a esperança de receber a indenização. De acordo com Jorge Ríos, "os 31 mineiros dos 33 que processaram o Estado estavam felizes, principalmente porque havia sido estabelecido que, nesse caso, a responsabilidade não era apenas da empresa, a mineradora San José, mas que também havia negligência, conhecida como omissão, por parte dos órgãos públicos chilenos, que não garantiram o cumprimento das medidas de segurança dentro da mina".

"Mudança em suas vidas

Apesar da indenização ser um ponto final legal, os mineiros sobreviventes da mina San José acham difícil colocar fim em um acidente que mudou suas vidas para sempre.