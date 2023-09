Cansaço pode virar sintoma e atrapalhar cotidiano, diz especialista francesa

É normal se sentir cansado no fim da semana ou depois de um dia cheio de trabalho. Mas, para algumas pessoas, a exaustão se torna um sintoma diário e deve ser diagnosticado, explica a especialista francesa Claire Le Jeunne, chefe do setor de Medicina Interna do Hospital Cochin, em Paris.

As causas do cansaço físico, mental e social, podem ser variadas. Ele pode ser provocado por doenças crônicas e mentais, desequilíbrio hormonal, erros na alimentação ou horários de trabalho em turnos, que atrapalham nosso relógio interno. É ele quem regula as funções fisiológicas e o metabolismo.

Em todos os casos, quando a exaustão se transforma em astenia, ou desgaste generalizado, afetando o dia a dia, é preciso buscar ajuda médica. Na França, entre 20 e 30% das pessoas consultam porque se sentem cansadas demais.