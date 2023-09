Chumbo: HQ francesa conta história de família marcada pela ditadura no Brasil

O jornal Libération desta terça-feira (5) traz uma entrevista com Matthias Lehmann, autor da história em quadrinhos "Chumbo", uma saga familiar que passeia por 70 anos da história do Brasil através do olhar de uma família de Belo Horizonte.

Ele conta que já tinha essa ideia há pelo menos quinze anos, mas adiava escrever o livro por causa do trabalho de documentação. Porém, a chegada da extrema direita ao poder apressou as coisas. "A eleição de Jair Bolsonaro gerou um pensamento revisionista da ditadura e muitos começaram a pensar que no tempo dos militares era melhor", diz o autor. "Então, eu resolvi investigar essas questões, me apoiando em fatos históricos, sobretudo a tortura", completa.

Desenhada em preto e branco ao longo de 368 páginas, a história começa nos anos 1960 e continua até o presente, contando o destino de uma família marcada pela ditadura, que durou entre 1964 e 1985 no Brasil. Como pano de fundo, a construção de Brasília e a decadência de um patriarca e empresário, diante dos acontecimentos políticos e econômicos.