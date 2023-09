De Exu ao Congado: artista brasileiro exalta diálogos afrodescendentes na mostra 'Okoto' em Paris

"Eu me aproprio de objetos descartados, então trabalho em diferentes suportes", detalha Moreira. "Quando estou construindo um diálogo, há aquela parte em que se está falando do congado, ou dentro da matriz africana de Ketu, ou, por exemplo, do povo de Angola, ou do banto. Então eu trago esses elementos e vou inserindo dentro dessa construção, desse diálogo", conta. "No caso dessas imagens, há às vezes um desenho, às vezes é uma foto. E eu vou trazer a minha vivência a partir dessas imagens, porque eu só trabalho a partir do que eu vivo. E essa se tornou uma linha de trabalho, então eu preciso experienciar. Viver. E aí eu trago essa vivência [para a obra]", afirma o artista.

"Okoto"

O artista mineiro explica que o título da nova exposição deriva do culto a Exu, do culto do Candomblé. "Okoto é uma qualidade de Exu, da família dos Orixás, é o primeiro Exu que se vê, que nasceu de Olodumaré com Obatalá. Olodumaré é o Deus em iorubá dentro de nós, no nosso panteão dos deuses, das divindades iorubás", diz. "Ele é o primeiro Exu, é a expansão do centro para fora. Ele é a expansão de tudo no tempo, no tempo que não está acometido ao relógio, mas é o tempo circular, o tempo das divindades que não têm tempo, o tempo espiralar, citando a nossa Iaiá, salve a [pesquisadora, escritora, professora e teórica de artes cênicas] Leda [Maria] Martins!", celebra Moreira.

De Exu ao Congado

Antonio Sergio Moreira explica que a divindade de Exu também faz parte do menino Kalunga, na tradição do Congado. "Entre essas tradições existiam as divindades da família de Congo que dialogam e tudo vai para um lugar só: a preta velha Conga, o preto Velho Congo, o pai Joaquim e a Maria Conga. Todos eles dialogam em uma coisa que se chama Zambi. Então essas imagens eu trago dali e eu vou fazer essas conexões dentro da minha pintura", conta o artista.

"A ideia não é pintar a divindade", especifica. "Divindade não tem rosto, Deus não tem face. Então eu trago só elementos que nos levam a essa ressonância, a esse imaginário", afirma. Então é nessa figuração de hoje do menino Kalunga que estou resgatando uma coisa de 40 anos atrás, na minha arte, que começo com a figuração e depois vou para a abstração. Eu falo do imaginário, mas pintar a divindade, jamais. Eu posso pintar o imaginário dela", explica.