Eleições de 2022 no Brasil abrem programação noturna do maior festival de fotojornalismo na França

O público francês e internacional continua fiel a este que é um dos festivais de fotojornalismo mais importantes do mundo. A campanha para as eleições presidenciais no Brasil, documentada pelo fotógrafo Francisco Proner, de 23 anos, para o jornal francês Le Monde inaugurou a programação noturna, que acontece ao ar livre no Campo Santo, um antigo cemitério medieval de Perpignan.

Durante três minutos, profissionais do mundo todo e admiradores de fotografia, que lotavam as arquibancadas, viram projetadas em um telão de grandes dimensões as imagens de Lula e Jair Bolsonaro em comícios, assim como eleitores dos dois candidatos, num contraste entre a militância petista não violenta e o campo adversário, que encarnou uma campanha de ódio e armas em punho.

"Lula conquistou uma vitória apertada, com menos de 51% dos votos, e foi empossado para um terceiro mandato ao final de uma campanha violenta, marcada por fake news e insultos: 'pedófilo, psicopata, canibal (...) diabólico e fora da lei'", anunciou a direção do festival. "Durante vários dias, Jair Bolsonaro se recusa a reconhecer sua derrota. Ele partiu de seu país em direção aos Estados Unidos antes do final de seu mandato e não assistiu a posse de seu sucessor", sublinhou a organização.

Uma segunda reportagem sobre o Brasil, apresentada na sequência, mostrou o trabalho do fotógrafo francês Éric Garault - "Roça": Un conte paysan au Brésil (Um conto camponês no Brasil), feitas em fazendas de Minas Gerais. Durante várias viagens à Zona da Mata mineira, que faz divisa com o estado do Rio de Janeiro, Garault documentou a rotina de pequenos agricultores mineiros, que perpetuam um estilo de vida ancestral e sustentável.

Durante duas semanas, o festival Visa pour l'Image propõe 24 exposições individuais de fotógrafos e outros eventos públicos totalmente gratuitos. As séries fotográficas ficam expostas em 12 edifícios históricos do centro de Perpignan. O festival tem patrocínio da RFI.

Para esta 35ª edição, o experiente diretor do evento, Jean-François Leroy, e sua equipe selecionaram fotógrafos que documentam os impactos da expropriação de recursos naturais por multinacionais em comunidades indígenas e rurais na América Latina, a guerra na Ucrânia, os efeitos das mudanças climáticas em várias regiões do mundo e a escassez de água, um bem essencial, já presente em áreas miseráveis do planeta.