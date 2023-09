Em meio a processo de paz, confrontos entre grupos guerrilheiros na Colômbia provocam 9 mortes

Confrontos entre dissidentes das Farc e guerrilheiros do ELN na Colômbia deixaram nove mortos e cinco feridos, de acordo com o governador do departamento de Arauca, na Colômbia, nessa segunda-feira (4). Os dois grupos armados estão em processo de negociação de paz com o governo colombiano. O ELN é o último grupo guerrilheiro armado do país.

Najet Benrabaa, correspondente da RFI em Medellin

Rebeldes do grupo ELN, que está em negociações com o governo, e dissidentes das Farc que se recusaram a assinar o acordo de paz de 2016 enfrentam-se desde o fim de semana no município de Puerto Rondón, na fronteira com a Venezuela.