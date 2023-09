Federação espanhola de futebol tenta se redimir após escândalo de Rubiales

O anúncio da demissão de Vilda acontece no mesmo dia que a federação pediu "desculpas" pelo comportamento de Rubiales em outro comunicado, no qual anunciou "um conjunto de atuações" para melhorar a "governança" da entidade, "reparar" os danos causados e "garantir que estes comportamentos não se repitam".

A federação indicou que "considera imprescindível pedir as mais sinceras desculpas ao futebol mundial como um todo, às instituições do futebol (Fifa, Uefa, FN), aos/às jogadores(as) de futebol, especialmente às jogadoras da seleção pelo comportamento totalmente inaceitável de seu mais alto representante institucional durante a final" da Copa do Mundo feminina.

"O dano causado ao futebol espanhol, ao esporte espanhol, à sociedade espanhola e ao conjunto de valores do futebol e do esporte foi enorme", lamenta o texto, assinado por Pedro Rocha, presidente interino da RFEF desde que a Fifa suspendeu Rubiales por 90 dias.

Desde 20 de agosto, Rubiales está no centro de uma enorme polêmica quando beijou, sem consentimento, a jogadora Jenni Hermoso durante a entrega de medalhas após a Espanha vencer a Inglaterra (1-0) na final da Copa do Mundo feminina, no Estádio de Sydney. Apesar de sua atitude ter gerado indignação internacional, o presidente da entidade defendeu que o beijo havia sido "consentido" e surpreendeu ao se recusar a renunciar, em um polêmico discurso durante uma reunião da RFEF.

"As ações do Sr. Rubiales não representam os valores defendidos pela Federação Espanhola, nem os valores da sociedade espanhola como um todo", ressaltou a entidade esportiva, afirmando que está prestando "todo o apoio documental e administrativo" à Fifa e ao Tribunal Administrativo do Esporte (TAD), que analisa processos disciplinares contra o presidente suspenso.

Conduta "intacta"

Jorge Vilda havia sido criticado por 15 jogadoras da seleção em setembro de 2022, que afirmaram não querer continuar vestindo a camisa da Espanha enquanto ele continuasse à frente da equipe, causando "situações" que afetavam seu estado "emocional e pessoal" e seu "rendimento".