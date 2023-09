França enfrenta onda de calor tardia e registra dia de setembro mais quente de sua história

As altas temperaturas devem continuar ao longo de toda a semana, surpreendendo a população que está acostumada com um mês de setembro mais fresco e úmido. O calor anormal já afeta a agricultura.

"O solo está totalmente seco", queixa-se Dominique Gaborieau, agricultor do centro-oeste francês que semeou 120 hectares no início de agosto. "Nos campos, nasceu [apenas] um pé de canola a cada três ou quatro metros quadrados", relata. "Nunca vi isso nessa época do ano".

A onda de calor é resultado da chegada de uma massa de ar quente vinda do norte da África sobre o continente europeu.

Aquecimento global

As temperaturas devem continuar altas até o próximo domingo. "O termômetro mostrará valores acima do normal, com 30 a 35 graus, subindo para 34 a 37 graus em locais do sudoeste ao centro. Esperamos de 25 a 31 graus ao longo do Mediterrâneo", diz a Météo-France.

Esse calor extraordinário em um período considerado tecnicamente como o começo do outono é uma das consequências do aquecimento global causado pelo homem.