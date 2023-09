Fuga de penitenciária em helicóptero pode levar ladrão a prisão perpétua na França

Enquanto um homem ficou dentro do helicóptero com uma arma apontada para a cabeça do piloto, outros dois desceram jogando bombas de fumaça. Um deles, com uma máquina rebarbadora, cortou grades e fechaduras até chegar à cela de Faïd.

Resgatado, o assaltante deixou "tranquilamente" a prisão, segundo testemunhas. Cenas do helicóptero deixando a penitenciária sem disparar um único tiro foram registrados por outros detentos.

Uma fonte policial descreveu o homem como "manipulador" e "megalomaníaco", enquanto um ex-gerente da prisão de Réau disse aos investigadores que "ele não causava nenhum problema" e era "educado e cortês".

Mau foragido

Faïd pela segunda vez será julgado por uma fuga de prisão.

"Ele sempre soube preparar muito bem suas fugas, elas eram espetaculares, mas ele sempre perdeu quando estava foragido", disse um comissário de polícia, ex-chefe do Escritório Central de Combate ao Crime Organizado.