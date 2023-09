Justiça de Hong Kong decide a favor de união civil de pessoas do mesmo sexo, mas rejeita casamento gay

O mais alto tribunal de Hong Kong decidiu nesta terça-feira (5) a favor do reconhecimento das uniões civis entre pessoas do mesmo sexo, mas não lhes concedeu o direito de casar, uma vitória parcial para a comunidade LGBT+.

O caso julgado na terça-feira foi movido pelo famoso ativista pró-democracia atualmente detido, Jimmy Sham. Esta é a primeira vez que o Tribunal de Última Instância se pronuncia sobre o casamento entre pessoas do mesmo sexo.

Na sua decisão, o tribunal superior decidiu que o governo viola "sua obrigação (...) de reconhecer legalmente os casais do mesmo sexo" como uniões civis. No entanto, "rejeitou por unanimidade o recurso" relativo ao reconhecimento de casamentos entre pessoas do mesmo sexo mesmo realizados em outros países, segundo a sentença proferida.