Kim Jong-un e Putin vão se encontrar na Rússia para negociar venda de armas, diz Washington

"Como nós já havíamos dito, as negociações entre a Rússia e a Coreia do Norte sobre o fornecimento de armas progridem ativamente", declarou Adrienne Watson, porta-voz do Conselho de Segurança Nacional da Casa Branca. "Nós sabemos que Kim Jong-un deseja que estas negociações continuem, com um encontro diplomático do mais alto nível na Rússia", acrescentou, em um uma mensagem à imprensa.

Semana passada, o porta-voz do Conselho de Segurança Nacional, John Kirby, havia manifestado preocupação com o avanço rápido das negociações entre os dois países e pedido à Coreia do Norte para "cessar as discussões".

Moscou não confirmou a realização do encontro. "Não, não podemos [confirmar], não temos nada a dizer sobre este assunto", disse o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, a jornalistas nesta terça, em resposta às informações da Casa Branca.

Trem blindado

De acordo com o jornal New York Times, o encontro entre os chefes de Estado poderia acontecer em Vladivostok, cidade russa próxima da fronteira com a Coreia do Norte.

Citando fontes americanas e de países aliados, o diário detalhou o programa da viagem: Kim Jong-un iria à cidade de Vladivostok, na costa leste da Rússia, onde será realizado de 10 a 13 de setembro o Fórum Econômico Oriental.