México: confirmação de candidata indígena para presidência dá esperança a opositores de López Obrador

"O objetivo é muito claro, vamos abrir as portas do Palácio Nacional. Essa porta está fechada há cinco anos, fecharam com mentiras, fecharam com insultos, fecharam com ódio, fecharam para todos aqueles que não pensam como eles. Fecharam não só para mim, mas para vocês, para milhões de mexicanos. Mas os cidadãos vão reabrir essa porta, vamos abri-la com a verdade, vamos abri-la com esperança, porque a esperança já mudou de mãos, a esperança agora é nossa", disse a senadora durante a cerimônia de oficialização de candidatura diante de milhares de "Xóchitl Lovers", apelido pelo qual são conhecidos seus apoiadores.

Para a analista política Myriam Hinojosa, a confirmação de Xóchitl como candidata para as eleições presidenciais do próximo ano representam uma esperança para os opositores do atual governo que, até poucos meses atrás, não tinham um nome competitivo para derrotar o obradorismo nas urnas.

"Outros partidos que não se uniram à coalisão podem, ainda, anunciar seus candidatos. Mas, é importante destacar a união dos três principais partidos de oposição no atual ambiente político, que vive o México, que é caracterizado pela polarização. E o discurso conciliador de Xóchitl faz contraste com o discurso do presidente López Obrador que, há anos, alimenta a polarização no país considerando inimigos aqueles que não estão a favor do governo.", diz a politóloga.

Ainda de acordo com Myriam, Xóchitl Gálvez tem outra vantagem.

"Mesmo que esteja representando partidos tradicionalmente de direita, como o PAN e o PRI, Xóchitl é a candidata de uma coligação formada também por um partido de esquerda, que é o PRD. Nesse sentido, temos esquerda e direita juntas contra o movimento obradorista. Além disso, ela tem o apoio de movimentos sociais não partidários, o que, nesse momento, é muito importante para a sua candidatura, pois esses movimentos têm uma forte capacidade de mobilização. Teremos então uma disputa entre a ideologização, representada por Lopez Obrador, e o pragmatismo, representado pela coligação opositora", explica a analista.

Morena anuncia candidato nesta quarta-feira.

Para escolher o representante de uma possível sucessão de López Obrador, o partido Morena, fundado pelo presidente, realizou uma pesquisa nacional domiciliar que teve início no dia 29 de agosto. A contagem dos votos começou nesta terça-feira (5), e o anúncio do candidato ou candidata que disputará as eleições de 2024 deve ser feito na manhã desta quarta-feira (6).