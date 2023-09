Após onda de calor, enchentes na Grécia, na Turquia e na Bulgária causam ao menos 11 mortes

Após um período de calor extremo, agora a tempestade Daniel, formada no Mar Jônico, provoca novas tragédias na Grécia, na Bulgária e na Turquia.

Na Grécia, os danos causados pela tempestade Daniel concentram-se na zona em torno de Volos, uma cidade com uma população de cerca de 150 000 habitantes, próxima do Monte Pelion. Com as fortes chuvas das últimas horas, o rio que atravessa a cidade, o Krafsidonas, transbordou as suas margens e a água invadiu as ruas e vielas do centro.

Na mesma zona de Volos, um muro ruiu devido ao mau tempo, provocando a morte de um homem de 51 anos. Uma mulher de 87 anos é a segunda vítima oficial, ela foi arrastada pela enchente.

"Nunca vi nada assim, milhares de lojas e edifícios foram inundados em Volos e ninguém está aqui para nos ajudar", disse Vassilis Tsalamouras, de 58 anos, residente na cidade grega central.

A eletricidade está cortada em Volos desde a manhã de terça-feira. Os povoados vizinhos também foram afetados por deslizamentos de terras e enchentes.

"Trata-se de um fenômeno extremo", declarou o primeiro-ministro grego, Kyriakos Mitsotakis, sobre a tempestade Daniel.