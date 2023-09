"Busco mostrar a resistência de comunidades ao colonialismo", diz fotógrafo Francisco Proner

"Eu já tinha interesse em ser fotógrafo e começava a fazer trabalhos amadores sobre temas sociais", conta. Ele descobriu o festival francês - maior evento mundial de fotojornalismo - por meio de um amigo, "um fotógrafo da velha guarda da fotografia". "Ele ainda tinha os crachás das vezes que veio a Perpignan e me falou que se eu quisesse começar nesse mundo, tinha de vir nesse festival", recorda o brasileiro.

Esta oportunidade surgiu em uma viagem à Europa quando Proner tinha 16 anos. "Sem conhecer ninguém, fiquei vendo as exposições, indo às projeções todas as noites e acabei conhecendo muita gente que me ajudou bastante", destaca.

Esta primeira imersão deu a ele a dimensão da indústria da fotojornalismo. Desde o segundo dia, Proner entendeu que tinha de separar as melhores fotos para mostrar e começou a fazer fila às 7h da manhã, como vários outros fotógrafos muito mais velhos do que ele, para poder conseguir reservar um espaço para conversar com editores de agências e da imprensa.

Investigação sobre o bolsonarismo

Para esta edição, Proner teve uma série de reportagens sobre a campanha presidencial de 2022 no Brasil inaugurando as chamadas "Noites de projeção" do festival. Durante seis dias, a partir de 21h30, espectadores e profissionais se reúnem no Campo Santo, um antigo cemitério medieval de Perpignan, para assistir, ao ar livre, a reportagens fotográficas projetadas num telão sobre os mais variados temas que marcaram a atualidade no último ano, em todas as regiões do mundo. Em 2018 e 2022, o brasileiro também teve trabalhos exibidos neste evento da programação.