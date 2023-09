Charlie Hebdo lidera campanha contra "nova lei da blasfêmia" na Dinamarca

Na Dinamarca os veículos de imprensa Politiken e Altinget publicaram na íntegra o artigo em que o editor-chefe do semanário francês enfatiza que, no dia 1º de setembro, o governo dinamarquês apresentou um projeto de lei no Parlamento para "criminalizar o tratamento inadequado de objetos de importância sagrada significativa para uma comunidade religiosa". Na publicação, o jornal francês diz que se o projeto se tornar lei, a cláusula de blasfêmia, que foi revogada em 2017 depois de 334 anos em vigor na Dinamarca, será reinstaurada.

Conforme publicado no site de notícias DR, que faz parte da emissora pública da Dinamarca, o editor-chefe francês acredita que, com tal lei, o governo dinamarquês se tornará "cúmplice destes regimes tirânicos e assassinos, cujo poder repousa unicamente na submissão total ao Alcorão".

Para o editor-chefe do Jornal Berlingske, Tom Jensen, "o governo dinamarquês com a sua lei iminente contribui para minar a liberdade de expressão não apenas na Dinamarca, mas no mundo."

Já o jornal Jyllands-Posten disse em editorial que o governo está se curvando às forças externas ao querer impedir que exemplares do livro sagrado islâmico seja queimado. Foi exatamente o Jyllands-Posten que, em 2005, publicou as caricaturas do profeta Maomé, desencadeando uma crise diplomática abrangente entre a Dinamarca e os países islâmicos.

Multa e dois anos de prisão

De acordo com o ministro da Justiça dinamarquês, Peter Hummelgaard, o projeto de lei quer punir qualquer pessoa que profanar publicamente a Bíblia, a Torá, o Alcorão ou símbolos religiosos como um crucifixo. A pena para este crime será de até dois anos de prisão ou multa. "O tratamento indevido também pode ser difamar ou pisotear algum desses símbolos religiosos", enfatizou Peter Hummelgaard.