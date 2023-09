Estados Unidos vão enviar munição com urânio empobrecido para tropas na Ucrânia pela primeira vez

"Avanços impressionantes"

Em Kiev, Blinken visitou um cemitério para depositar flores em memória dos soldados ucranianos mortos na batalha.

Durante um discurso à imprensa, Blinken afirmou que Washington vai manter os "esforços" para que os ucranianos tenham aquilo que precisam para esta fase da batalha.

Blinken afirmou que os progressos das tropas ucranianas são muito "promissores". "Vemos muito claramente os progressos importantes que são feitos atualmente na contraofensiva", disse o secretário de Estado.

Em junho, Kiev iniciou o ataque no sul e leste do país, onde as tropas russas ocupam quase 20% do território ucraniano. O avanço tem sido lento e complicado diante de um território minado e da intensa resistência dos soldados russos.

"As forças ucranianas conseguiram avanços impressionantes no sul, em particular, mas também no leste nos últimos dias e semanas. Mas eu penso que o mais importante é recebermos uma avaliação verdadeira dos próprios ucranianos", resumiu uma fonte do Departamento de Estado americano à agência AFP.