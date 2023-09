Exposição de fotos sobre protestos no Irã mostra como superar censura em regimes autoritários

A exposição selecionada para o Festival Visa pour l'Image mostra como o jornal Le Monde pôde continuar documentando essa revolta, a partir de milhares de fotografias publicadas e verificadas pela equipe do veículo nas redes sociais de cidadãos iranianos.

Para isso, na redação em Paris, a jornalista Ghazal Golshiri, que nasceu, cresceu e estudou no Irã, fez um esforço contínuo de ampliar sua rede de contatos no país, no último ano. Com o apoio da editora de fotografia Marie Sumalla, elas conferem e autenticam a procedência das fotos, além de proteger seus autores, antes de oferecê-las como uma informação de confiança aos leitores do Le Monde.

As curadoras e a direção do jornal agradecem a todos os iranianos que, em nome da liberdade, continuam fornecendo imagens para relatar ao mundo o que acontece no país, apesar dos riscos que correm se forem descobertos pelo regime. Fazem também um agradecimento especial às jornalistas Elaheh Mohammadi e Niloufar Hamedi, que imortalizaram a morte e o enterro de Mahsa Amini. Ambas estão detidas no Irã e podem ser condenadas a duras penas de prisão.