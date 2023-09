Imprensa internacional destaca ciclone que deixou dezenas de mortos no sul do Brasil

O ciclone que deixou pelo menos 31 mortos no sul do Brasil teve grande destaque na imprensa internacional. Jornais e sites estrangeiros noticiaram a catástrofe, que está sendo apresentada como uma das maiores tragédias naturais da região.

O jornal norte-americano The New York Times trouxe nesta quarta-feira (6) um resumo da situação no sul do Brasil, ressaltando que "mais de 3.000 pessoas foram deslocadas pelas inundações de cidades nos estados do Rio Grande do Sul e Santa Catarina". O diário conta como "a tempestade, que os meteorologistas descreveram como um ciclone extratropical, gerou um tornado e ventos superiores a 100 quilômetros por hora".

O canal Al Jazeera relata que o balanço de mortos vem aumentando e cita o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, que disse na terça-feira que cerca de 60 cidades haviam sido atingidas pela tempestade. "O número inicial de mortes de 21 pessoas já era o mais alto do estado devido a um evento climático", apontou Leite, ao anunciar mais 15 óbitos.