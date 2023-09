Jenni Hermoso apresenta denúncia contra presidente da federação espanhola por agressão sexual

Recentemente, uma reforma do Código Penal espanhol determinou que um beijo não consensual pode ser considerado agressão sexual, categoria que agrupa diferentes tipos de violência sexual.

Escândalo

Desde 20 de agosto, Rubiales está no centro de uma enorme polêmica quando beijou, sem consentimento, a jogadora Jenni Hermoso durante a entrega de medalhas após a Espanha vencer a Inglaterra (1-0) na final da Copa do Mundo feminina, no Estádio de Sydney. Apesar de sua atitude ter gerado indignação internacional, o presidente da entidade defendeu que o beijo havia sido "consentido" e surpreendeu ao se recusar a renunciar, em um polêmico discurso durante uma reunião da RFEF.

Após receber um beijo na boca publicamente, a jogadora de 33 anos afirmou que se sentiu "vulnerável e vítima de uma agressão" e que para ela o ato foi "impulsivo, machista, inadequado e sem qualquer tipo de consentimento da minha parte".

Rubiales foi suspenso de seu cargo pela Fifa por 90 dias.

Na terça-feira (5), a federação espanhola de futebol, sob presidência interina de Pedro Rocha, pediu desculpas públicas pelos atos "inaceitáveis" de Rubiales.