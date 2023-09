Manuscrito de "Bohemian Rhapsody" será vendido em mega leilão de pertences de Freddie Mercury

Pente de bigode

Os figurinos mais extravagantes de Mercury, como sua camisa havaiana e a regata do Superman, também estarão no leilão, junto com suas fotos pessoais Polaroid. As melhores garrafas de sua adega, como alguns Dom Perignon, serão oferecidas junto a itens mais íntimos, como um livro de poesia com anotações pessoais e um pente para o bigode. Há também jogos de tabuleiro, incluindo Scrabble, nos quais Mercury se destacava.

Antes da venda, a casa de leilões exibiu a coleção ao público durante um mês. Quando a operação foi anunciada em abril, a Sotheby's calculou que os lotes renderiam pelo menos 6 milhões de libras (R$ 37,5 milhões na cotação atual). Parte dos lucros será doada ao Mercury Phoenix Trust e à Elton John AIDS Foundation, duas organizações envolvidas na luta contra a aids.

A Sotheby's afirma que esta é a maior coleção em volume de um ícone cultural a ser leiloada desde a de Elton John em 1988, quando 2.000 lotes foram vendidos por um total de 4,8 milhões de libras.

(Com informações da AFP)