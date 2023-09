Romênia na linha de bombardeios russos: país da Otan se preocupa com ataques perto de sua fronteira

Desde a suspensão, em julho, do acordo que permitia à Ucrânia exportar cereais pelo Mar Negro, a Rússia tem intensificado os bombardeios na região sudeste do país, que faz fronteira com a Romênia, onde estão localizados portos e armazéns essenciais para a exportação de cereais e para o comércio. Bucareste, membro da Otan, denuncia ataques cada vez mais próximos ao seu território.

Nesta quarta-feira (6), uma pessoa morreu em um ataque de drones russos na região de Odessa, no sudeste da Ucrânia. A informação foi divulgada pelo governador local Oleg Kiper, em uma mensagem no Telegram. De acordo com o seu relato, as infraestruturas portuárias e agrícolas foram danificadas.

Na terça, o presidente romeno Klaus Iohanis, denunciou os ataques muito próximos do seu país. Bucareste, no entanto, desmentiu a informação de Kiev de que os bombardeios haviam atingido o território romeno.