Veneza vai cobrar 5 euros para entrar na cidade a partir de 2024

O objetivo é reduzir o número de turistas que passam apenas um dia em Veneza. "É necessário regular o fluxo de turistas em alguns períodos, mas isso não significa fechar a cidade", ressaltou o prefeito, Luigi Brugnaro. "Veneza estará sempre aberta a todos."

A decisão finda um longo debate de quatro anos no Conselho Municipal de Veneza. Os conselheiros devem ainda votar nas próximas semanas detalhes dessa regra, como o calendário da taxa e se será estipulado um número máximo de turistas que poderão entrar em Veneza nesses dias.

10 mil turistas por dia

A cidade histórica, que tem uma população de cerca 50 mil pessoas, recebe em média 10 mil visitantes por dia.

O turismo de massa tem causado diversos problemas para os moradores e para as estruturas de Veneza. Em julho, a Unesco recomendou que Veneza fosse incluída na lista de Patrimônios da Humanidade Ameaçados. A agência da ONU dedicada à Cultura afirma que a Itália não tem agido suficientemente para proteger a cidade dos impactos do aquecimento climático e do turismo de massa.

A nova taxa pode proporcionar à cidade até €1,5 milhão de receita suplementar, de acordo com o jornal italiano Corriere della Sera.