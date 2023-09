Brigitte Macron visita família de adolescente que se matou após sofrer bullying

O Palácio do Eliseu confirmou quinta-feira um "encontro com a família em Poissy" na presença do ministro da Educação, Gabriel Attal, mas não informou mais detalhes "para preservar uma estrutura que respeite o luto da família".

A Justiça abriu inquérito para apurar as causas da morte. "Devemos permanecer muito cautelosos nesta fase", disse a promotoria de Versalhes à AFP na quarta-feira (6).

Troca de escola

O jovem, que frequentava um curso preparatório de ensino técnico comercial na escola secundária profissional Adrienne-Bolland em Poissy, denunciou atos de assédio em dezembro de 2022.

Segundo pronunciamento de Gabriel Attal na quarta-feira, os pais chegaram a protestar ainda no começo de 2023 contra o posicionamento considerado insuficiente da instituição diante do caso. O jovem foi trocado de unidade e regressou às aulas esta semana em outra escola, em Paris.

O bullying na escola, que afeta um em cada dez alunos, se tornou uma das prioridades do governo para o ano letivo de 2023-2024, após o suicídio no início do ano da jovem Lindsay, de 13 anos, em Pas-de-Calais.