Cientistas britânicos comemoram volta ao programa científico europeu após exclusão pelo Brexit

Após uma ausência de mais de dois anos devido ao Brexit, o Reino Unido voltará a participar do programa científico europeu Horizon, a partir desta quinta-feira (7). A perspectiva foi celebrada pela comunidade científica britânica.

A saída do Reino Unido da União Europeia (UE) e os desentendimentos entre Londres e Bruxelas no processo excluíram os institutos de pesquisa britânicos, alguns dos mais prestigiados do mundo, desse programa de cooperação. Assim, eles foram privados de um orçamento que se aproxima de €100 bilhões para o programa 2021-2027 e de intercâmbios com cientistas da UE.

Esse acordo, há muito esperado, sela a abordagem mais cooperativa observada desde a chegada do primeiro-ministro do Reino Unido, Rishi Sunak, a Downing Street, há quase um ano. A gestão já é marcada por um acordo com os europeus sobre a Irlanda do Norte.