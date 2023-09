"Colapso climático já começou", alerta secretário-geral da ONU em destaque nos jornais franceses

"O colapso climático já começou". A frase atribuída ao secretário-geral da ONU, António Guterres, na tentativa de quebrar a apatia diante de um desastre ambiental, é um dos destaques da imprensa francesa nesta quinta-feira (7).

O alerta ocupa toda a primeira página do jornal Libération, que destaca "o calor anormal na França, chuvas diluvianas na Grécia e na Espanha, depois do verão mais quente em 120 mil anos". Marcado por fenômenos extremos de calor, numerosos incêndios e poluição do ar, o último trimestre foi o mais quente da história da humanidade, segundo o observatório europeu do clima, Copernicus, com uma média de 16,77° Celsius.

Os recordes de temperatura foram registrados nos hemisférios norte e sul e o ano de 2023 deverá superar o calor extremo de 2016, até agora o ano mais quente já vivido pelo homem. Além disso, "a temperatura da superfície do mar também está excepcionalmente elevada".