Com Lula e Biden, mas sem Xi Jinping nem Putin, Índia recebe cúpula do G20

"Enquanto a Rússia não acabar com esta guerra, as coisas não poderão continuar normais", disse o porta-voz do governo alemão, Wolfgang Buechner.

As crises globais que o bloco enfrenta são "muito mais difíceis, mais complicadas e mais preocupantes do que têm sido há muito tempo", disse o ministro das Relações Exteriores indiano, S Jaishankar, à televisão NDTV.

A Índia, que acaba de consolidar sua posição como potência espacial, ao colocar uma sonda na Lua em agosto, disse que receber o G20 faz dela um importante ator global. O primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, retratou o seu país como um líder do Sul Global, uma ponte entre os países industrializados e em desenvolvimento, e procurou expandir o grupo para um "G21", com a inclusão da União Africana.

Modi pretende usar o G20 para construir consenso entre os países para reformar instituições multilaterais, como a ONU, e para ampliar a voz dos grandes países em desenvolvimento, como Índia, Brasil e África do Sul.

Vitrine para Modi

Forças especiais, veículos blindados e homens contratados para espantar macacos fazem parte da organização implantada pela Índia em Nova Délhi para a cúpula do G20 no fim de semana. Imagens de Naredra Modi sorridente cobrem as ruas da capital. O premiê Modi aproveitou a presidência do G20 para polir a sua imagem no país e no exterior e reafirmar o lugar da Índia no mundo, antes das eleições gerais do próximo ano.