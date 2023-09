Direita abandona 7 de setembro, mas a polarização política segue viva na sociedade

Mas o 7 de setembro ganhou mais holofotes em tempos de polarização e, neste ano, virou tema de novas conjecturas. Os bolsonaristas, que vestiram a camisa da seleção nos últimos quatro feriados da independência e vibraram a cada ameaça de ruptura entoada aos gritos, não às margens do Ipiranga, mas em cima de um carro de som pelo então presidente Jair Bolsonaro, agora pregam boicote à data. Eles estão magoados com as Forças Armadas pelo não-golpe contra o novo governo eleito.

A esquerda, por sua vez, que sempre torceu o nariz para uma festa que mais celebra tanques e fardas do que o povo, nunca conseguiu mobilizar a sociedade civil para mudar essa imagem. E há apoiadores de Lula que ainda não sentem à vontade em ver militar desfilando nem usar verde e amarelo. Sem contar a lembrança da invasão às sedes dos três poderes em janeiro, por golpistas, que levou as forças de inteligência agora a reforçar a segurança visível e disfarçada na esplanada.

Assim, o principal feriado cívico do país acontece num clima politicamente estranho, embora continue distante da sociedade."Essa festa estatal não conseguiu de maneira nenhuma atrair a população para ela, mesmo que crianças tenham interesse por carros de combate, canhões, uniformes, nunca passou disso. Ninguém se reúne para fazer um churrasco por causa do 7 de setembro. Nós herdamos o escravismo plantacionista, latifundiário, e nada fizemos para mudar isso", afirmou à RFI o historiador Francisco Teixeira, da UFRJ.

"A tese dominante, por exemplo, nas Forças Armadas, é que o Brasil surge na Batalha de Guararapes em 1650 em diante, como uma ação do Exército brasileiro. Uma visão bastante bismarckiana, conservadora e autoritária. A esquerda também não conseguiu reinventar essa data. A esquerda, na verdade, neste momento teme manifestações contra a presença do presidente no desfile em Brasília", avalia Teixeira.

Além disso, políticos de vários períodos fizeram por onde para que o feriado se tornasse oficial demais e popular de menos. Outro historiador, Antônio Barbosa, da Universidade de Brasília, destacou à RFI que as datas cívicas costumam ser utilizadas com fins políticos pelos mais diversos governos e diferentes regimes políticos.

"Nós temos exemplos como a Era Vargas, em especial o Estado Novo, que fez isso de forma explícita. Depois temos os 21 anos do regime militar, numa espécie de sequestro dos símbolos mais caros da nacionalidade pelos detentores do poder. E mais recentemente temos o governo Bolsonaro, de extrema-direita, aquele Bolsonaro que um dia o presidente Ernesto Geisel, o general, classificou de um mau militar. A data magna da nacionalidade foi apropriada por Bolsonaro como instrumento de propaganda político-eleitoral, com o intuito claro de ampliar a sua permanência no governo", disse Barbosa.