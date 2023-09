Em decisão histórica, México determina descriminalização do aborto "com alcance nacional"

"Antes, essa mesma mulher em Campeche não poderia ter contado nem com o hospital estatal, nem com o hospital federal. Ela teria que viajar, por exemplo, para o estado de Veracruz ou para a Cidade do México para poder interromper essa gravidez não desejada", acrescentou.

Estratégia "de maior alcance"

Ainda há algumas etapas para que este processo seja estabelecido. Ramos salienta que 20 estados do México ainda precisam alterar os seus códigos penais. "Ou seja, ainda não podemos dizer que é lei em absolutamente todo o México, porque existem essas duas esferas, federal e local. Mas conseguimos impedir que o aborto fosse considerado um crime federal. É uma resolução histórica nesse sentido", comentou.

"Essa ação não foi apenas contra o Código Penal Federal, mas também apresentamos recursos em conjunto com organizações em cada um dos estados nos quais o aborto continua sendo um crime. Portanto, é uma estratégia nacional de maior alcance e esperamos que, mais cedo ou mais tarde, ela seja resolvida no mesmo sentido em que foi resolvida hoje [dia 6], e que o aborto não seja mais um crime em todos os códigos penais do México", ressaltou a diretoria do Gire, especificando que esse processo levará vários meses.

(Com AFP)