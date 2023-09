Fazedores de cultura brasileiros de Paris pedem fundo internacional à presidente da Funarte

Retomada do Brasil

Maria Marighella ressaltou que "a cultura também tem um papel fundamental na retomada da presença do Brasil" na cena internacional, como quer o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Ele disse que diálogos como o realizado em Paris "são fundamentais" para ajudar na construção de política públicas. "A Funarte está comprometidíssima com a construção de uma política nacional das artes e, claro, que a política nacional das artes precisa se comprometer com uma política de internacionalização ou da promoção das artes brasileiras no mundo", enfatizou.

No entanto, a criação de um fundo internacional de financiamento reivindicado pela comunidade artística franco-brasileira não deve ocorrer rapidamente. "Primeiro, nós precisamos entender, e demos passos importantes, o que seria um fomento do tamanho da cultura do Brasil. Então, um fundo Internacional ou um fundo de apoio à cultura do Brasil no mundo, no exterior, em outros territórios, ele está em consonância, em diálogo, com o pensamento sobre fonte de financiamento", salientou Maria Marighella.

Ela indicou que, neste exato momento, "estamos pensando um sistema de fomento". A presidente da Funarte lembrou que o "Brasil tem uma relação histórica com a renúncia fiscal como a maior política de investimento à cultura brasileira. E sempre soubemos que, ainda que absolutamente importante, esse mecanismo é incompleto, insuficiente".

Segundo ela, "nós estamos equilibrando o fomento indireto com o fomento direto, que é a execução do fundo nacional de cultura". Maria Marighella também acredita que uma estratégia de apoio cultural no exterior precisa da colaboração de vários ministérios e instituições, como o novo Instituto Guimarães Rosa do Itamaraty.

"Antes de entrar nesse fundo Internacional, ou um fundo de promoção da cultura fora do país, a gente precisa entender que estamos num bom momento para fazer esse debate. Uma política nacional das artes do ponto de vista da Funarte precisa pensar sua agenda de internacionalização e, portanto, é possível construir esse debate. Mas é óbvio que isso precisa de uma agenda que se dá por dentro do Ministério (da Cultura) com outros ministérios", conclui.