Os 10 anos da Nova Rota da China e a construção de um 'bloco de países autoritários'

Neste momento, ninguém podia prever a dimensão planetária e extensa que o projeto "One Belt, One Road" (ou Obor, na sigla em inglês) atingiria no espaço de apenas uma década. Um mês depois, o presidente chinês estava em Jacarta. "Vamos construir juntos uma Rota da Seda Marítima do século 21", avisou, desta vez perante o Parlamento indonésio.

O termo "Rotas da Seda", inventado em 1876 pelo alemão Ferdinand von Richthofen, não está à altura do empreendimento de Xi. Remete a um período em que as potências do Velho Continente sonhavam com uma ferrovia eurasiana. O geógrafo deu nome a esta rede de longa distância que durante muito tempo atravessou o deserto da China para transportar mercadorias para a Europa, dois impérios organizavam o comércio mundial e lucravam com ele.

A rede teria funcionado desde o século II a.C. até o século XV d.C., início das grandes conquistas colonizadoras dos europeus.

Puro produto do imaginário ocidental, a expressão "Rotas da Seda" está carregada de etnocentrismo: nem sequer incluía a "rota marítima" que sempre ligou a China ao oceano Índico. Além disso, estas "rotas" não foram organizadas nem pelos europeus, nem pelos chineses, mas por mercadores da Ásia Central, com as suas caravanas viajando de um oásis para outro.

A ambição das "novas rotas da seda" é radicalmente diferente, e sem precedentes. Desta vez, a China quer proeminência. Não quer mais depender de rotas comerciais sob influência americana, como o vital Estreito de Malaca, por onde passa grande parte do comércio marítimo mundial. Ela quer uma rede da qual ela seja o centro, a financiadora e a principal beneficiária - custe o que custar.

Em uma década, liberou quase € 1 trilhão para financiar projetos em infraestruturas de transportes, energia e telecomunicações, entre outros. Cria uma rede complexa de corredores terrestres e rotas marítimas, e conseguiu que mais de 150 Estados assinassem acordos de participação nas "Novas Rotas da Seda".