Pouca comida e troca de fralda cronometrada: França tem novas denunciam de práticas abusivas em creches

"Nós começamos a receber alertas de pais que se preocupavam com o que acontecia nas creches de seus bebés. Tudo começou assim, através de testemunhos de pais", explica a jornalista. "Teve o caso de um pai cujo filho foi encontrado fora da creche particular na qual estava inscrito", diz. A criança teria ficado uma hora fora do estabelecimento, sem vigilância, por falta de atenção das cuidadoras.

"Nós encontramos pais que foram buscar os filhos na saída da creche e os filhos apresentavam machucados, hematomas, e na creche ninguém era capaz de explicá-los", afirma.

Já Daphné Gastaldi e Mathieu Périsse contam em seu livro sobre uma creche no departamento Bouches-du-Rhône, no sul da França, de onde algumas crianças saíam "com fome". Os pais acabaram descobrindo que "faltavam entre três e cinco refeições, dois dias por semana", durante vários meses. A empresa responsável pelo refeitório alegou "um erro humano".

Outro estabelecimento, perto de Lyon, costuma praticar "overbooking" - tal como algumas companhias aéreas -, acolhendo mais crianças do que o permitido por lei. Mesmo assim, um administrador de uma das creches do grupo insistiu que estava preocupado com a "segurança", aos autores do livro.

Rentabilidade

Estes dois livros chegam às livrarias apenas cinco meses depois da publicação de um relatório da Inspecção-Geral dos Assuntos Sociais (Igas) sobre a prevenção de abusos em creches, que já indicava os problemas no sistema privado de creches.