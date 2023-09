Quem são as duas mulheres que vão disputar as eleições para presidente do México em 2024

Pela primeira vez na história do México, duas mulheres são as favoritas nas eleições pela presidência do país em 2024: a ex-prefeita da Cidade do México, Claudia Sheinbaum e a senadora de origem indígena Xóchitl Gálvez.

Sheinbaum, de 61 anos, foi nomeada nesta quarta-feira (6) como candidata do partido no poder, Movimento pela Regeneração Nacional (Morena, de esquerda). Ela terá como principal oponente a senadora Xóchitl Gálvez, de 60 anos, que foi indicada como candidata no domingo (3) depois de vencer as primárias de uma coalizão que reúne três partidos de oposição (PAN, PRI e PRD).

Assim, a sucessora do atual presidente, Andrés Manuel López Obrador, em 2024, será muito provavelmente uma mulher. Esta seria a primeira vez na história do país - onde ocorrem milhares de feminicídios por ano - que uma eleição será decidida entre duas mulheres.