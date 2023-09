Sem maioria no Parlamento, Macron quer fazer referendos para questões polêmicas, inclusive imigração

Nova etapa na proibição de vestimenta muçulmana

Também nesta quinta-feira (7), um tribunal superior francês confirmou a proibição do uso nas escolas da abaya, peça de roupa que cobre todo o corpo, em mais um capítulo da nova polêmica sobre o islã na França. Os debates sobre a burca, o burquíni e o hijab, muitas vezes causam estranheza no exterior, mas insuflam a opinião pública da França, apegado à uma lei de quase 120 anos sobre a separação entre religião e Estado e marcado por uma relação complexa com os muçulmanos, herdada especialmente do seu passado colonial.

A volta às aulas em setembro representou um novo episódio, com a proibição do uso da abaya nas aulas para as meninas e do qamis (uma túnica tradicional) para os meninos - uma prática bastante minoritária nos estabelecimentos.

Os defensores da proposta saudaram a medida como um lembrete do secularismo, mas os críticos a consideram uma cortina de fumaça para ofuscar os problemas na educação ou para alimentar a "islamofobia".

Uma associação muçulmana recorreu da medida perante o Conselho de Estado, um alto tribunal administrativo, por considerar que "ataca os direitos da criança". Apesar de o advogado da associação, Vincent Brengarth, ter defendido durante o trâmite que este vestido que cobre todo o corpo, exceto rosto, mãos e pés, é uma vestimenta "tradicional" e não "religiosa", o tribunal não considerou da mesma forma.

'Afirmação religiosa'

O uso da abaya "faz parte de uma lógica de afirmação religiosa", disse o Conselho de Estado, que considera que a sua proibição não viola o "direito ao respeito pela vida privada, à liberdade de culto, ao direito à educação ou (...) ao princípio da não discriminação".