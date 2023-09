Ausente do G20, Xi Jinping recebe presidente da Venezuela em visita à China

A visita visava conseguir novos investimentos da China para o setor de petróleo e discutir possíveis ações conjuntas entre empresas dos dois países, segundo a agência Bloomberg.

"Extraordinária reunião de trabalho com a qual fortalecemos nossas relações bilaterais, a ampliação da cooperação estratégica e do trabalho conjunto internacional, em favor da paz e do respeito aos princípios e propósitos da Carta da ONU", escreveu Rodríguez na rede X.

Nicolás Maduro Guerra, deputado e filho do presidente, que também viajou à China, informou que acompanhou Rodríguez em uma reunião com a ex-presidente brasileira Dilma Rousseff, que comanda o Novo Banco de Desenvolvimento (o "banco dos Brics"). Esta será a oportunidade, segundo ele, de "ratificar a vontade da Venezuela de aderir" ao bloco de países emergentes, formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul.

A visita anterior de Maduro à China aconteceu em 2018, quando elogiou a visão do presidente Xi Jinping de um "destino comum para a humanidade". A viagem desta sexta-feira é a 11ª do venezuelano ao gigante asiático. Xi esteve no país latino-americano em 2014.

Sanções

A visita de Maduro acontece no momento em que os líderes mundiais se reúnem na Índia para um encontro de cúpula do G20, da qual o presidente chinês estará ausente. Pequim China emprestou US$ 50 bilhões para Caracas na década de 2010, um valor que o país sul-americano se comprometeu a pagar com envios de petróleo.