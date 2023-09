Charles III passa no teste do primeiro ano de reinado, mas jovens são desafio para o monarca

Para marcar este primeiro ano, não haverá grandes eventos em família, nem celebrações grandiosas. Tampouco um feriado, como muitos imaginavam. O soberano, que, seguindo a tradição, está no Castelo de Balmoral, onde a mãe faleceu um ano atrás, optou por um "momento de reflexão". Era assim que fazia Elizabeth II nos aniversários de morte do pai, o rei George VI.

Houve e haverá algumas homenagens à ex-monarca, que sempre foi muito mais popular do que seu sucessor. No último sábado, donos de Corgis, a raça dos cachorros da rainha, levaram seus animais de estimação com ornamentos reais para um passeio em torno do Palácio de Buckingham, em Londres. A paixão da monarca por eles era tal que levou um na carruagem de seu casamento com o príncipe Philip.

Elizabeth II presente

Elizabeth II ainda é figura muito presente no país. Nas livrarias, as prateleiras que ostentam livros e revistas com referências a Charles III dividem espaço com as múltiplas publicações sobre Elizabeth II. Os produtos consumidos pela Casa Real sob o comando da ex-monarca ainda expõem com orgulho a chancela que tinham por estar na lista dos preferidos de Elizabeth II.

Mas sua imagem vai desaparecendo da cena cotidiana aos poucos, na medida em que a de Charles III vai preenchendo os espaços. Desde julho, é o nome do rei e não mais o da rainha que aparece nos passaportes britânicos emitidos pelas autoridades locais.

Segundo Buckingham, no momento oportuno será erguido um monumento em homenagem a ela. O soberano está longe de ter a mesma popularidade da mãe. Talvez nunca venha a tê-la, como afirmam alguns especialistas britânicos em realeza. Mas a verdade é que a avaliação geral é de que o rei Charles III está se saindo bem. Nem mesmo os analistas mais otimistas esperavam uma transição tão suave. O rei é visto como alguém mais acessível e tem sido discreto ao tentar ocupar o espaço deixado pela mãe. Talvez por isso, ele prefira se retirar para um momento de reflexão em Balmoral, sem estardalhaços, no dia em que completa seu primeiro ano de reinado. Seu filho, o príncipe William, próximo na linha sucessória, e a mulher Kate devem conduzir uma ou outra homenagem à rainha morta.