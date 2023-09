Copa do Mundo de Rugby começa na França com seleção anfitriã como grande favorita

Segundo ele, normalmente, a cada Mundial, é possível "eleger 3, 4 candidatos. Mas (este ano) a gente tem uma Copa do Mundo que tudo pode acontecer. A gente tem muitos times competitivos".

Além da França, talvez a "maior favorita neste momento", Victor Ramalho aposta ainda na África do Sul e na Nova Zelândia, considerada "a maior nação do rugby mundial, que talvez esteja hoje um degrauzinho abaixo de França e África do Sul, mas é uma potência". No entanto, "agora é o momento da França, que tem muita expectativa com essa geração, que é uma geração extremamente talentosa", sublinha Victor Ramalho.

Argentina entre os favoritos

A Irlanda, atual número 1 do mundo, e a Inglaterra também são citadas, assim como a Argentina, que é a grande nação de rugby da América do Sul. Caique Segura é brasileiro-argentino. Ele nasceu no Brasil, mas cresceu na Argentina, onde começou a jogar rugby, e confirma que a seleção do país tem chances nessa Copa do Mundo.

"A Argentina hoje vem de uma boa campanha. Nos últimos anos, ganhou da Austrália e da Nova Zelândia pela primeira vez. E eu acho que a Argentina tem um time que, se achar o ponto, tem muita chance de chegar à semifinal ou à final da Copa do Mundo. Eles estão no mesmo grupo da Inglaterra e é o melhor time do grupo em termos de resultados. Então, eu acho que a Argentina tem grandes chances", acredita Caique Segura.

Chile e Uruguai são os dois outros países sul-americanos que disputam essa Copa do Mundo Masculina de Rugby. O Brasil não tem uma tradição no esporte, nunca participou de um Mundial, mas a disciplina cresce no país. Os Tupis, o nome da seleção masculina brasileira, ganharam recentemente duas posições no ranking mundial ao vencerem o Campeonato Sul-Americano de 4 Nações. Os Tupis ocupam agora a 26ª posição, e estão batendo na porta da maior competição mundial do evento.