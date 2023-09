Crianças já representam 25% dos migrantes nas travessias na América Latina, alerta Unicef

O porta-voz destaca que muitas ficam desidratadas no trajeto, e lembra ainda outros riscos como o de serem separadas dos pais, de caírem em redes de traficantes, de exploração de mão de obra, mas também em sistemas violentos de crime e exploração sexual. "E também riscos a longo prazo, porque estamos falando de crianças que se expõem a serem excluídas da educação, dos serviços de saúde, crianças que correm o risco de se encontrarem sem documentos na estrada, sem chance de um futuro melhor", acrescenta.

O relatório da Unicef frisa, ainda que os menores migrantes são cada vez mais jovens. Até 91% das crianças deslocadas na América Latina e no Caribe têm menos de 11 anos de idade. Elas representam 25% de todos os migrantes nessa região, uma proporção que agora é tão alta quanto na África Subsaariana.

Violência contra crianças

Outra região que também desperta a preocupação da agência da ONU é a África, em especial a República Democrática do Congo. Segundo informações da ONU também desta quinta-feira, a violência perpetrada contra crianças no leste do país atingiu um nível "sem precedentes", ilustrado por meninas gêmeas de apenas alguns meses de idade que foram encontradas escondidas sob roupas presas a um cinturão de explosivos.

Na província de Kivu do Norte, membros das Forças Democráticas Aliadas, uma milícia islâmica que jurou lealdade ao grupo Estado Islâmico, transformou as meninas em uma armadilha após matar toda a sua família, contou Grant Leaity, chefe da agência do Unicef, em uma coletiva de imprensa em Genebra.

Especialistas em eliminação de bombas conseguiram salvar as meninas, que estão se recuperando em um centro do Unicef. Mas gêmeas são apenas um exemplo: "Todos os dias, crianças são estupradas e mortas. Elas são sequestradas, recrutadas e usadas por grupos armados e sabemos que as informações que temos representam apenas a ponta do iceberg", insistiu Leaity.