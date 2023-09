Festival de fotojornalismo aproxima público europeu de temas latino-americanos

As crises políticas, a violência e os conflitos sociais e ambientais em países da América Latina marcam a programação de exposições e projeção de reportagens na 35ª edição do Festival Internacional de Fotojornalismo Visa pour l'Image, realizado atualmente em Perpignan, no sul da França. Fotógrafos do continente, bem como europeus e norte-americanos, documentam temas relevantes da atualidade no Brasil, Equador, México, na Venezuela, Bolívia, Colômbia e Peru, entre outros países da região.

O público francês e internacional continua fiel a esse evento de entrada gratuita, o maior do mundo de fotojornalismo. Uma das razões desse sucesso é a grande variedade de reportagens selecionadas.

A programação noturna do festival, com projeções de reportagens fotográficas e retrospectivas de fatos marcantes dos últimos 12 meses, foi inaugurada com a série de imagens do fotógrafo brasileiro Francisco Proner sobre as eleições presidenciais de outubro de 2022 no Brasil. Durante vários meses, ele acompanhou os comícios de Lula e Jair Bolsonaro para o jornal Le Monde e outros veículos.