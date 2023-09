Golpes de Estado em países francófonos tiram Paris de campo no jogo político africano

Depois de Mali, Guiné, Burkina Faso e Níger, o Gabão é o quinto país africano de língua francesa a ser abalado por um golpe de Estado desde 2020. Esta semana, a revista L'Express analisa a queda da influência da França no continente, enquanto a Le Point aborda consequências migratórias para a Europa, em seu editorial.

A repercussão dos recentes golpes de Estado na África francófona, com as juntas militares demandando uma após a outra a saída dos soldados franceses de seus territórios em estímulo a rejeição do antigo legado colonial, é a capa da L'Express.

Nesta quinta-feira (7), no Gabão, a junta militar nomeou o novo primeiro-ministro, Raymond Ndong Sima, crítico do presidente Ali Bongo. A nomeação foi assinada pelo presidente da transição, o general Brice Oligui Nguema, que tomou posse no início desta semana. Não se sabe, por enquanto, quanto tempo durará esta transição, mas o general promete "eleições livres" no fim deste período, que segue indeterminado.