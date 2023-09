Helicóptero e bombas: o francês que escapou de 2 prisões e virou o 'Rei das Fugas'

Três meses após essa condenação, aproveitando da ausência de fios de segurança sobre o pátio da penitenciária, um helicóptero entrou com um grupo de três homens encapuzados e armados no centro da prisão. A aeronave fora sequestrada momentos antes.

Enquanto um homem ficou dentro do helicóptero com uma arma apontada para a cabeça do piloto, outros dois desceram jogando bombas de fumaça. Um deles, com uma máquina rebarbadora, cortou grades e fechaduras até chegar à cela de Faïd.

Resgatado, o assaltante deixou "tranquilamente" a prisão, segundo testemunhas. Cenas do helicóptero deixando a penitenciária sem disparar um único tiro foram registrados por outros detentos.

Uma fonte policial descreveu o homem como "manipulador" e "megalomaníaco", enquanto um ex-gerente da prisão de Réau disse aos investigadores que "ele não causava nenhum problema" e era "educado e cortês".

Mau foragido

Faïd pela segunda vez será julgado por uma fuga de prisão.